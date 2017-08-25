Кузьменко: голова кругом от ротации в ЦСКА не идёт, у нас здоровая конкуренция

Нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко поделился впечатлениями от матча с московским «Динамо» (6:1).

«В моменте с моим голом хорошо бросили, я подставил, всё получилось здорово. Откуда такая реакция? В теннис хорошо играю. Во втором периоде здорово стали играть, накладывали одну смену на другую, и «Динамо» уставало. За счёт этого нам получилось сделать хорошую игру. Голова кругом от ротации не идёт, у нас здоровая конкуренция, и это хорошо. Все выкладываются, это здорово», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.