Кудашов: в атаке «Локомотив» был интересной командой, а оборона настораживает

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал крупную победу ярославцев над «Слованом» (5:1).



«Результат порадовал, отдельно хочу отметить, что и болельщикам игра должна была понравиться. В атаке сегодня мы были хорошей командой, интересной. Но всё же игра в обороне настораживает, некоторые ошибки непозволительно допускать. У „Слована“ были моменты, были выходы, всё могло измениться.

Так получилось, что и от ЦСКА, и сегодня мы пропустили «4 на 4». Думаю, это совпадение, мы отрабатываем такие ситуации, овертаймы в том числе. Сегодняшняя шайба — ошибка. Хоть и знали, как «Слован» играет, чего от них ожидать", — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.