Мартемьянов: горжусь игроками «Амура», они сделали всё что могли и не могли

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями после победы над «Салаватом Юлаевым» (5:4).



«Команда выполнила игровое задание, билась до конца. Тяжёлый матч. Горжусь своими парнями, они сделали всё что могли и не могли. Нападающих прорвало, много голов забили. Игра в обороне? Приходилось и в две пары играть, и в три защитника. Нам нужно поменьше удалений, всё-таки играем на выезде. По самоотдаче претензий к парням нет. Сильная команда Уфы, как всегда, сильная, мастеровитая. Но сегодня хоккейный бог был на нашей стороне», — цитирует Мартемьянова официальный сайт «Салавата Юлаева».



Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.

«Салават Юлаев» в результативной встрече уступил хабаровскому «Амуру»