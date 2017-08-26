Захаркин: у «Югры» сложный психологический момент, у нас не получается игра

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин поделился эмоциями после поражения команды в игре со «Спартаком» (2:6).

«Спартак» уверенно переиграл «Югру», Хохлачёв и Комаров оформили по дублю

«В нашей команде сейчас наступает сложный в психологическом плане момент. У нас не получается игра. Мы пропускаем быстрые голы. У нас очень много потерь, индивидуальных ошибок, которые объясняются высоким напряжением, которое, мы, тренеры, создали. Поэтому нам сейчас нужно успокоиться и начать всё сначала: самые простые ходы, самые простые комбинации. Это даст команде движение, необходимую уверенность, и тогда мы сможем изменить ситуацию в нашу пользу. Все шайбы были заброшены с контратак из-за простых детских ошибок, которые недопустимы в команде КХЛ.



Почему не заменили Проскурякова? Илья очень спортивный парень и хочет доиграть матч до конца. А в данной ситуации он и игру-то почувствовать не может, не было большого напряжения на него, не было сложных позиционных атак у соперника. Хотелось бы ещё раз отрепетировать это взаимодействие защитников и вратаря. Мы решили, что Илья доиграет этот матч до конца, потому что было очевидно, что и другой вратарь был бы бессилен в этой ситуации, с такими провалами в обороне», — цитирует Захаркина официальный сайт «Югры».

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