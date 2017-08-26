Назаров: из трёх игр сезона матч с «Куньлунем» был самым тяжёлым

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижнекамцы одержали третью победу подряд.

«Хотел бы поблагодарить соперника за игру. Наверное, из трёх игр сегодняшняя — самая тяжёлая. Где-то нам повезло, и вратарь сыграл удачно. Готовимся к следующему матчу.

Команда показала сегодня свою лучшую игру? Повторюсь, наверное, из трёх матчей, которые мы сыграли, сегодня был самый сильный соперник", — цитирует Назарова пресс-служба клуба.