К. Майоров: думаю, после матча со «Спартаком» «Югра» наконец извлечёт урок

Нападающий «Югры» Константин Майоров прокомментировал поражение от «Спартака» (2:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Нам нужно было сделать правильные выводы. Видимо, после предыдущей игры выводов оказалось мало. В сегодняшнем матче были одни и те же ошибки. Мы по-прежнему плохо держим оборону, теряем игроков, от этого и преимущество уходит. Я думаю, что после сегодняшней игры мы наконец извлечём урок. Нужно биться в каждой игре и до последней минуты», — цитирует Майорова пресс-служба клуба.