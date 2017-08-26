Е. Корешков: говорили, что рижане будут мотивированными, но до «Барыса» не дошло

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал поражение от рижского «Динамо» со счётом 3:5.



«У нас игра началась ещё утром, когда на собрании предупреждали ребят, показывали видео, что „Динамо“ — очень хорошая команда, на старте они потерпели два поражения, значит, на матч с нами они выйдут супермотивированными. Но эти слова, наверное, так и не дошли ни до кого. Провалили первый период, дальше спасали, как могли, но, к сожалению, слишком много пропустили. Разумеется, внесём коррективы, разберём все негативные моменты и постараемся в следующем матче победить.

Не рановато ли было переходить на игру в три звена во втором периоде? Думаю, даже поздно, многие игроки ещё не вкатились, наверное, не вышли из отпуска. Поэтому, возможно, нужно было раньше перейти. Почему спустили Мартина Сен-Пьера из первого звена? На самом деле, всё просто – те сочетания, которые были заявлены изначально, сами, наверное, видели, что при счёте 0:3 так оставлять было нельзя. Разумеется, нужно было что-то делать, поэтому первое, что сделали, — поменяли звенья, перешли на игру в три пятёрки, снимали вратаря и так далее. Вы всё видели", — цитирует Корешкова пресс-служба клуба.

Рижское «Динамо» переиграло «Барыс», одержав первую победу в сезоне

Вы также можете посмотреть видео на официальном канале клуба в YouTube.