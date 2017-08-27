Даллмэн: «Барыс» откатился назад слишком рано в матче с рижским «Динамо»

Защитник «Барыса» Кевин Даллмэн подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:5).



«Мы начали не очень хорошо, играли недисциплинированно, не помогали Карли в защите. Откатились назад слишком рано, тяжело уже было отыгрываться. Хороший третий период, но начинать надо лучше и играть все 60 минут. Наша стратегия — старались использовать большинство и ещё увеличить шансы, выпустив шестого, контролировать шайбу, бросать больше с разных позиций. Да, в третий раз не сработало — забили они.



Диц — хороший защитник, получил шанс и забил. Хороший игрок, пусть продолжает забивать. Видим пространство, нападающий отдаёт, и мы просто используем возможность. Мы играем дома, поэтому нужно выигрывать оба матча. Отдохнём, подготовимся. И послезавтра нужно быть готовыми играть все 60 минут.



Фрэттин и Вей играли вместе раньше, знают друг друга очень хорошо. Так бывает, что приходит новый игрок и звено перестраивается, но он отлично сыграл. Нужно просто играть в свою игру, что Мэтт и делал», — цитирует игрока sports.kz.

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