Гудачек: хотел показать парням из «Сибири», что я могу играть в КХЛ

Голкипер череповецкой «Северстали» Юлиус Гудачек прокомментировал поражение в Новосибирске от «Сибири» (1:2) и поделился воспоминаниями от пребывания в сибирской команде.

«Очень трудным получился для «Северстали» матч в Новосибирске. Было достаточно жарко, душновато, так что временами приходилось непросто. Обе команды имели много большинства, «Сибирь» дважды играла «пять на три», у нас тоже было много моментов. «Северстали» необходимо было забивать, реализовать хотя бы часть созданного, в этом основная причина поражения. Мы не забили в большинстве, не смогли увеличить преимущество, а хозяева отыгрались. Если бы мы смогли забросить шайбу в начале третьего периода, новосибирцам было бы намного труднее отыграться. На последней минуте матча случилась ужасная ошибка. До того, как пропустить, «Северсталь» владела шайбой минуты две. Увы, мы проиграли три матча подряд, и, хотя дважды это были поражения в овертайме, два очка в трёх матчах – это слишком мало.

Лично для меня матч с «Сибирью» имел некоторый принципиальный оттенок. Мне очень хотелось показать парням из «Сибири», что я могу играть в КХЛ. Думаю, что мне удалось неплохо сыграть, я был рад увидеть болельщиков, которые славятся своей поддержкой. Я был здесь четыре года назад, но всё прекрасно помню. У меня осталась хорошая память о Новосибирске, хотя от меня тогда мало что зависело, когда было принято решение со мной расстаться.

После этого я несколько сезонов провёл в шведском чемпионате, который трудно сравнивать с КХЛ. В России любят сыграть в пас, подольше подержать шайбу, а там стараются больше играть на ворота. Я рад, что вернулся в КХЛ, хотя вратарю здесь выступать труднее. Сейчас у меня нет проблем с мотивацией, это новый этап в моей карьере. Есть возможность сыграть с лидерами КХЛ, такими как «Ак Барс», ЦСКА, СКА, есть шанс проявить себя. На следующей неделе в Череповец приедет моя семья, и тогда всё будет совсем хорошо», — сказал Гудачек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

В сезоне-2013/14 «Сибирь» заключила с Гудачеком контракт, но словак сыграл за команду лишь один матч.