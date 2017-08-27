Блум: счёт 1:4 не по игре, но «Ак Барс» в порядке

Защитник «Адмирала» Джонатон Блум прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Третий матч на выезде был самым сложным для нас. Но мы все профи, и у нас есть опыт подготовки к таким играм. Мы здорово играли 50 минут, но потом что-то произошло. Мы почему-то стали удаляться, а соперник нас наказал за это, забив дважды в большинстве. Хочу сказать, что счёт 1:4 не по игре. Но «Ак Барс» в порядке. Видно, что новички вписались в состав, молодёжь развивается. По-моему, у них появилась более атакующая модель игры. Команда всё такая же мощная и быстрая, они ещё только раскачиваются после этих двух игр», – цитирует игрока «Бизнес Online».

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