Андриевский: третий матч подряд у «Адмирала» страдает реализация и большинство

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом», который завершился со счётом 1:4.

«Снова провели неплохую игру, но в третьей встрече подряд у нас страдают реализация голевых моментов и игра в большинстве. Отсюда такой результат», — приводит слова Андриевского официальный сайт клуба.

Команда из Владивостока в новом сезоне ещё не добилась ни одной победы. Ранее «Адмирал» потерпел поражение во встречах с «Салаватом Юлаевым» со счётом 1:3 и «Нефтехимиком» со счётом 2:3.