Кубок мира среди молодёжных клубных команд пройдёт в 2018 году в Сочи

Кубок мира среди молодёжных клубных команды в 2018 году пройдёт в Сочи, объявил управляющий директор МХЛ Алексей Морозов.

«Красная Армия» завоевала молодёжный кубок мира, одолев в финале МОДО

27 августа в Екатеринбурге завершился седьмой Кубок мира, победу в котором одержала «Красная Армия», обыгравшая в финале шведский МОДО. Третье место заняла чешская команда «Оцеларжи», которая в матче за бронзу одержала победу над «Снежными Барсами».

Ранее Кубки мира трижды проходили в Омске, дважды — в Свердловской области, по разу в Уфе и Татарстане.

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