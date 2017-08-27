Кубок мира среди молодёжных клубных команд пройдёт в 2018 году в Сочи

Кубок мира среди молодёжных клубных команды в 2018 году пройдёт в Сочи, объявил управляющий директор МХЛ Алексей Морозов.
«Красная Армия» завоевала молодёжный кубок мира, одолев в финале МОДО
27 августа в Екатеринбурге завершился седьмой Кубок мира, победу в котором одержала «Красная Армия», обыгравшая в финале шведский МОДО. Третье место заняла чешская команда «Оцеларжи», которая в матче за бронзу одержала победу над «Снежными Барсами».
Ранее Кубки мира трижды проходили в Омске, дважды — в Свердловской области, по разу в Уфе и Татарстане.
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