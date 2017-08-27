Морозов: разговариваем о том, чтобы проводить КМ в Сочи на постоянной основе

Управляющий директор МХЛ Алексей Морозов рассказал о Кубке мира среди молодёжных команд, который прошёл в Свердловской области.

«Красная Армия» проигрывала, но ребята нашли в себе силы, чтобы перевернуть ход матча. Такие матчи дают им большой опыт, хочется отметить, что они победили в день памяти Валерия Харламова. Турнир было проводить легче, чем два года назад, оргкомитет делал всё для ребят, всё было продумано.

В Сочи сотрудничаем с образовательным центром «Сириус», будем на их базе проводить, он привлечёт зрителей, болельщиков. Хорошая инфраструктура. Будем со всеми работать, думаю, проведение турнира в Сочи привлечёт внимание команд из других стран. Мы разговариваем о том, чтобы Кубок мира проходил в Сочи на постоянной основе», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.