Павлович: «Динамо» пока не прёт, в ближайших играх докажем, что можем забивать

Капитан минского «Динамо» Александр Павлович подвёл итоги матча с ЦСКА (1:2 ОТ).



«Сегодня мы приобрели очко, но потеряли тоже одно, а может быть, и два. Играли сегодня отлично, самоотверженно. Не хватило буквально пары минут до победного окончания матча.



Чем объяснить низкую результативность команды? Пока, как говорится, не прёт. Стараемся, работаем, много бросаем. Всё придёт. Думаю, в ближайших матчах мы докажем, что можем забивать.



Мы всегда уделяли внимание большинству, потому что это очень важный компонент в современном хоккее. Поэтому продолжим работать над реализацией лишнего, только будем стараться сделать это более эффективно», — цитирует Павловича пресс-служба клуба.

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