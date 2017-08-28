Минское «Динамо» повторило свой худший старт в истории КХЛ

На старте 10-го регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» в трёх матчах потерпело три поражения. Минская команда набрала в этих матчах одно очко – в матче с московским ЦСКА. Это повторение худшего старта минского «Динамо» за все годы выступления в лиге. Минская команда уступила «Йокериту» (1:6), «Витязю» (0:1) и ЦСКА (1:2 ОТ).



Аналогичная ситуация была в сезоне-2015/16 — тогда минская команда потерпела три поражения в трёх матчах. Одно очко минчане набрали в матче с московским «Спартаком».

Павлович: «Динамо» пока не прёт, в ближайших играх докажем, что можем забивать