Матч с «Йокеритом» стал для Егора Аверина 300-м в КХЛ

27 августа ярославский «Локомотив» уступил финскому «Йокериту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 3:4 ОТ.

«Локомотив» в овертайме уступил «Йокериту», Кронвалль сделал три передачи

Этот матч стал юбилейным для нападающего ярославской команды Егора Аверина. Хоккеист провёл за «Локомотив» 300-й матч. Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба. На счету Аверина 73 заброшенных шайбы и 74 голевых передачи, 147 очков. Аверин перешёл в ярославскую команду в межсезонье 2012 года. Ранее воспитанник омского хоккея выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Авангард».