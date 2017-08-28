Плэтт считает, что ЦСКА с каждым матчем становится сильнее

Форвард ЦСКА Джефф Плэтт прокомментировал победу над минским «Динамо» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Динамо» играло очень здорово! Весь матч они демонстрировали отличный хоккей. Нам было непросто. В конце третьего периода удалось вернуться в игру и вырвать победу в овертайме. Результат есть результат, и два очка лучше, чем ничего. На календаре всего лишь август, начало сезона. Мы с каждой игрой становимся сильнее. Да мы вообще только становимся командой. Дайте нам немного времени!



Динамовцы играли быстро, часто атаковали, строго придерживались тактики. Мне понравилось, как они действовали. Было трудно играть против их команды. У минчан новый тренер и много новых лиц в составе. Полагаю, с ними будет непросто сражаться любому сопернику.



У нас невероятная команда, здесь собрались классные мастера, огромная конкуренция. Собой я вполне доволен. Хотя постоянно развиваюсь в профессиональном плане, учусь на собственных ошибках. Каждую игру мы выходим, чтобы побеждать. Я горд, что моя хоккейная карьера продолжает развиваться и что я выступаю за такую команду, как ЦСКА», – рассказал игрок.

Плэтт: приеду в сборную Беларуси, если позовут