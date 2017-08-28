Гуськов: Капризов уже сейчас зарекомендовал себя как лидер ЦСКА

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал прошедший матч между минским «Динамо» и московским ЦСКА, рассказав о сумасшедшей ротации подопечных Игоря Никитина.



«В матче с ЦСКА минское «Динамо» было более мотивированным. Касательно ЦСКА скажу как хоккеист – игрок не сможет в полной мере показать все свои лучшие качества, если играет до первой ошибки. Поэтому я уверен, что у тренерского штаба во главе с Игорем Никитиным есть определённая стратегия, но нужно время, чтобы понять, кто будет лидером в новом сезоне. По четырём играм это сделать практически невозможно. Сейчас у Никитина стоит очень сложная задача – посмотреть, кто и как себя ведёт в определённых моментах. Когда тяжёлый матч, когда у команды что-то не получается и нужно доставать из себя все возможности, показывая максимальный уровень игры. На данный момент я бы выделил в ЦСКА Кирилла Капризова, он уже по первым матчам зарекомендовал себя как лидер команды. Если он продолжит выступать на таком же уровне, то ротация его не коснётся.



Ротация Сергея Андронова, с одной стороны, – это мотивация для игроков, которым представляется шанс, а с другой стороны, есть определённая нервозность. Но я думаю, что ребятам донесли всю информацию, поэтому хоккеисты всё понимают и делают своё дело. Я повторюсь, что сейчас только начало сезона, и, владея 30 игроками, приблизительного одного уровня, очень сложно с ходу угадать с составом и побеждать в каждом матче. Касательно Валерия Ничушкина здесь следует сказать, что у каждого хоккеиста есть свой пик и кто-то выстреливает в начале сезона, кто-то в конце, а более мастеровитые игроки держат уровень на протяжении всего года. В ЦСКА не будут смотреть на фамилию игрока, его игру в прошлых сезонах или на его мачти в НХЛ. Санкции будут применяться к любому игроку из состава ЦСКА, и примером тому капитан команды Сергей Андронов. Ничушкину придётся стараться, чтобы попадать в состав «армейского» клуба», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

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