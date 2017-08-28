Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу над «Сибирью» (3:2), игру Дениса Паршина и рассказал, когда стоит ждать возвращения Яна Муршака.



«Игра была очень яркая, агрессивная. Немного по волнам, у обеих команд было много моментов. У «Сибири» — в начале, у нас — во второй половине встречи. Мы знали, насколько хорошо «Сибирь» начала сезон, насколько хорош Салак. Серьёзно готовились к этой встрече. За счёт движения «Торпедо» переломило ход игры и индивидуально сыграли хорошо. В Новосибирске непросто играть, здесь мощная поддержка. Когда «Сибирь» владеет шайбой, менее опытные ребята начинают проседать. Спасибо команде за выполнение игрового задания.



Я полностью доволен Паршиным. Помимо того что он забивает, Денис и в обороне отрабатывает. Он лидер, он пришёл на эту роль. Паршина мы хорошо знаем и рады, что удалось вернуть его назад. Денис — фанат хоккея, один из самых индивидуально сильных игроков КХЛ, как и все мы, он продолжает развиваться.



Возвращения Муршака ждать скоро не стоит. У него проблема с рукой. Мы ему дали отдохнуть по максимуму, но положительной динамики так и не последовало», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» дома уступила «Торпедо», потерпев первое поражение в сезоне