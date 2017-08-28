П. Зубов: допускаем массу ошибок, но других людей нет, надо работать с этими

Главный тренер новосибирской «Сибири» Павел Зубов прокомментировал проигранный домашний матч с нижегородским «Торпедо» (2:3).



«Такое впечатление, что от хорошей поддержки болельщиков у многих хоккеистов нашей команды «проседают» ноги. Не будем выносить сор из избы, я беру всю вину на себя, а разбираться будем внутри. Столько ошибок, как говорят в теннисе, невынужденных. Наверное, на таком уровне нельзя такие ошибки делать. Нужно работать, надо совершенствоваться. Других людей у нас не будет, будем работать с этими ребятами. Нужно добиваться, чтобы вся команда выкладывалась. Нужно выжимать себя, бороться, тогда появится шанс выиграть эту борьбу и сыграть более качественно.



К сожалению, мы проигрываем очень много борьбы. Сопин и Зырянов появились из-за стиля «Торпедо», мы хотели прибавить немного мощи. Алексей имел немножко другую мотивацию, он два матча не играл. Почему Полашек не играет в большинстве? Мы с ним сегодня разговаривали, объяснять это не буду. Сегодня в принципе было мало большинства, а вы же не знаете до конца, как должно было быть. Если он начнёт справляться с собой… Легионер должен быть лучше российских хоккеистов. Если он играет на одном уровне, то это уже тяжеловато.



Почему защитники медленно выводят шайбу из зоны? Мы постоянно об этом говорим, не смотрим спокойно на эти потуги. В хоккее полсекунды – это уже пропасть, а если ты секунду-две с этой шайбой работаешь, то при такой активной игре соперника ты ничего не сможешь сделать. Никакие рисунки игры не помогут. Невозможно простым карандашом передать все краски осени», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» дома уступила «Торпедо», потерпев первое поражение в сезоне