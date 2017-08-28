Пьянов: «Авангард» моментами расслаблялся, но в целом сыграл по заданию

Нападающий «Авангарда» Валентин Пьянов прокомментировал победу над «Спартаком» (4:2).



«Считаю, что мы хорошо сыграли сегодня, по заданию. Единственное, не доработали в конце первого периода и пропустили гол «в раздевалку». Моментами расслаблялись, но сами виноваты в этом. Но выиграли, и мы довольны результатом. Не могу сказать, что сделали акцент на первый период, стараемся ровно играть весь матч. Во время тайм-аута тренер попросил нас просто сыграть поспокойнее», — передаёт слова Пьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» одолел «Спартак», одержав четвёртую победу подряд