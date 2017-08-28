Вестерлунд: нет слов о последних 15 секундах, но до этого была хорошая игра

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвёл итоги после проигранного матча с «Куньлунь Ред Стар» (1:2).



«У меня нет слов о последних 15 секундах, но до этого, думаю, была хорошая игра. Наши парни старались. Последние три игры у нас проблемы с результативностью. Это то, над чем нужно поработать. Если бы могли забыть последние 15 секунд, это был бы хороший матч.



Будет ли Кареев играть следующую игру? У нас был план, что Скривенс сыграет первые два матча, а третью — Кареев. Мы пока не знаем, кто сыграет следующий матч. У нас два хороших вратаря», — цитирует Вестерлунда официальный сайт клуба.



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Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.

«Салават Юлаев» проиграл «Куньлуню», пропустив за две секунды до конца матча