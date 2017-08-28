Захаркин: «Югра» психологически не в том состоянии, чтобы бороться до конца

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин подвёл итоги после поражения от рижского «Динамо» (2:3 ОТ).



«Казалось бы, очень легко объяснить это поражение удалением «три на пять», ситуацией, которая была непозволительной. Но то, что мы за 13 секунд пропустили гол… Это ещё раз подтверждает, что команда психологически не в том состоянии, чтобы бороться до конца, удерживая результат. Хотя видно, что команда играет. Качество игры повысилось, но в моменты, когда нужно удержать счёт или переломить игру, мы пока не видим правильного выполнения игрового задания. Ребята это понимают. Я переживаю вместе с ними. Я вижу, как серьёзно они готовятся к матчам.



Нужно просто найти баланс. Предстоящие игры должны сплотить ребят, снять эмоциональный груз. Если подвести итог всей домашней серии игр, то играли-то неплохо, но пропустили много от «Спартака», сегодня не смогли удержать счёт. Это, конечно, всё время бьёт по психике, и с этим нужно сейчас серьёзно работать», — цитирует Захаркина официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.