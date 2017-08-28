Озолиньш: не могли найти ответ на игру «Югры» в течение двух периодов

Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш поделился впечатлениями после выигранного матча с ханты-мансийской «Югрой» (3:2 ОТ).



«Начали матч активно, но не смогли найти ответ на игру соперника в течение двух периодов. Соперник играл хорошо. В третьем периоде вернулись к рисунку игры, начали прессинговать, удалось преодолеть оборону соперника и вырвать победу в овертайме», — приводит слова Озолиньша официальный сайт «Югры».

Посмотреть видео можно на официальном канале ханты-мансийского клуба в YouTube.