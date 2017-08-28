ФХР: разрешение Зарипову выступать в НХЛ не отменяет дисквалификации ИИХФ

Форвард Данис Зарипов, получивший разрешение играть в НХЛ, не сможет выступать в системе ИИХФ как минимум до рассмотрения апелляции на дисквалификацию.



«Нападающий Данис Зарипов, дисквалифицированный Международной федерацией хоккея сроком на два года за употребление запрещённых веществ, не сможет продолжить карьеру в системе ИИХФ как минимум до рассмотрения апелляции хоккеиста. Федерация хоккея России, Континентальная хоккейная лига подчиняются правилам ИИХФ, которая в свою очередь выполняет все требования ВАДА. Разрешение НХЛ выступать в североамериканской лиге не отменяет действия дисквалификации ИИХФ», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе ФХР.



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Зарипов получил возможность выступать в НХЛ, но будет оспаривать дисквалификацию