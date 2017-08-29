Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ

Обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев дал свой прогноз на исход матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 29 августа, в программе которого значатся четыре встречи.
«Трактор» — «Металлург» Мг,
«Локомотив» — «Витязь»,
«Нефтехимик» — «Лада»,
«Динамо» М — «Йокерит».
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Куда пропало большинство «Трактора»? Прогнозы на игровой день КХЛ: видео
Почему у лидеров «Трактора» 0 очков, а Григоренко нужен «Магнитке». И будет ли «Нефтехимик» в тройке на Востоке к концу сентября?
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