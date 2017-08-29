Еглич: «Слован» очень популярен в Словакии. Не хотелось бы, чтобы он покинул КХЛ

Нападающий нижегородского «Торпедо» Жига Еглич прокомментировал итоги победного матча с новосибирской «Сибирью» (3:2) и рассказал о своих впечатлениях от нынешнего сезона.



«Матч с «Сибирью» мы начали несколько сонно – в таком шуме, какой традиционно бывает на арене в Новосибирске, не так просто сконцентрироваться. У соперника было несколько хороших моментов, сибиряки смогли открыть счёт, но мы нашли способ ответить. Играли по системе, реализовали собственные шансы и смогли одержать победу. Нынешний сезон уже четвёртый для меня в КХЛ. В «Торпедо» отличная организация, классные болельщики и есть всё, чтобы сделать долгожданный шаг наверх.



Петерис Скудра известен как эмоциональный тренер, но у меня не возникло никаких проблем, работать очень комфортно. Его игровая система даёт свои плоды, потому что мы не пропускаем много голов. Да, он эмоционален, но в игре эмоции есть у всех. Какой самый импульсивный поступок он совершил? Я пока не видел ничего особенного в его исполнении. Спросите меня об этом ближе к середине сезона.Слышал ли я о рейтинге популярности клубов КХЛ и том, что три клуба покинут лигу через сезон? Нет, я об этом не знал. В «Словане», где я играл три сезона, КХЛ очень популярна. Да, у клуба были некоторые проблемы с деньгами, но постоянно на трибунах собиралось очень много болельщиков, по 10-11 тысяч на каждой игре. В Братиславе очень популярен хоккей, и я не знаю, по каким критериям будет принято решение об отчислении той или иной команды. Мне бы не хотелось, чтобы «Слован» попал в число этих трёх клубов. Хоккей – один из самых популярных видов спорта в Словакии.



Были ли мысли об Олимпиаде? Конечно. Я надеюсь, что всё будет в порядке, не будет травм и мы сможем выступить в Корее. В Сочи словенской команде удалось «пошуметь», мы дошли до четвертьфинала. Группа у нас снова очень трудная, мы будем играть со сборной России, со Словакией, которая мне тоже не чужая. Посмотрим, как получится, но ожидания от Олимпийских игр очень волнующие», — сказал Еглич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Сибирь» дома уступила «Торпедо», потерпев первое поражение в сезоне