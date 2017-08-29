Бахмутов: Ночная Лига должна соответствовать самым высоким стандартам

Генеральный директор Ночной Лиги Игорь Бахмутов рассказал о готовности к седьмому сезону.



«Спасибо нашим региональным представителям за приезд в Москву. Руководство Лиги донесло всё, что хотело, ответило, как мне кажется, на все вопросы. Получилась хорошая, живая дискуссия. Мы почувствовали понимание и доброжелательное отношение. Надеюсь, наша работа продолжится в том же режиме. Тогда нам по плечу любые задачи. Мы ведём постоянный диалог с регионами и знаем о состоянии дел во всех административно-территориальных единицах, принимающих участие в чемпионате. Тем более перед конференцией нам присылали вопросы, волнующие участников Ночной Лиги на местах. Все они нашли детальную проработку в рамках наших регулярных совещаний, а ответы на них были даны на конференции. После её окончания я разговаривал в частном порядке со многими региональными представителями. Недовольных, даже частично, среди них не оказалось.

Логотип седьмого сезона? У меня он вызывает ассоциацию с советским Знаком качества. И вложенный в эмблему смысл заключается в том, что Ночная Лига должна соответствовать самым высоким стандартам. Мы будем к этому стремиться. Мы посвятили наш новый сезон юбилею Суперсерии-72, и это вкладывает во всю нашу предстоящую работу свой смысл: мы — наследники великих побед и великой истории.

К сезону мы готовы полностью. Обязательно будет серия матчей «Студёный лёд» — игры на открытом воздухе, которые сопровождаются различными праздничными мероприятиями. Например, истинно русскими народными гуляниями. В регионы, как и прежде, будут приезжать наши легенды, члены Совета Легенд Ночной Лиги. Есть целый ряд задумок, связанных с 45-летием Суперсерии — они находятся на стадии проработки. Не сомневайтесь, мы будем держать общественность в курсе всех наших инициатив, и этот сезон будет очень интересным», — приводит слова Бахмутова пресс-служба лиги.