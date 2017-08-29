Обозреватель NY Post: если «Рейнджерс» нужен ветеран, то пусть возьмут Ягра

Обозреватель газеты New York Post Ларри Брукс скептически отнёсся к информации о том, что «Нью-Йорк Рейнджерс» может проявлять интерес к российскому нападающему Данису Зарипову.



«Данису Зарипову уже 36 лет. Этому россиянину разрешили играть в НХЛ, но я не могу понять, почему «Рейнджерс» должен быть в нём заинтересован. Если команде нужен возрастной игрок на фланг атаки, то есть кое-кто намного, намного лучше него. Тот же номер 68 способен справиться с этой ролью куда успешнее», — написал Брукс в «Твиттере».

«Рейнджерс» отказались от варианта с переходом Зарипова по решению Виньо