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Обозреватель NY Post: если «Рейнджерс» нужен ветеран, то пусть возьмут Ягра

29 августа 2017, вторник. 13:02 Хоккей

Обозреватель газеты New York Post Ларри Брукс скептически отнёсся к информации о том, что «Нью-Йорк Рейнджерс» может проявлять интерес к российскому нападающему Данису Зарипову.

«Данису Зарипову уже 36 лет. Этому россиянину разрешили играть в НХЛ, но я не могу понять, почему «Рейнджерс» должен быть в нём заинтересован. Если команде нужен возрастной игрок на фланг атаки, то есть кое-кто намного, намного лучше него. Тот же номер 68 способен справиться с этой ролью куда успешнее», — написал Брукс в «Твиттере».

«Рейнджерс» отказались от варианта с переходом Зарипова по решению Виньо
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Рейнджерс Данис Зарипов Яромир Ягр
Новости. Хоккей
29 августа 2017, вторник
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