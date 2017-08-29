«Трактор» и «Магнитка» назвали составы на очный матч

Куда пропало большинство «Трактора»? Прогнозы на игровой день КХЛ: видео

Почему у лидеров «Трактора» 0 очков, а Григоренко нужен «Магнитке». И будет ли «Нефтехимик» в тройке на Востоке к концу сентября?