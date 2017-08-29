«Трактор» и «Магнитка» назвали составы на очный матч

Челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ в Челябинске.
«Трактор»:
Демченко (Францоуз);
Бэйлен — Вишневский, Виделль — Полыгалов — Пеньковский;
Бородкин — Кольцов, Якуценя — Щехура — Кручинин;
Шинин — Исаев, Рыбаков — Брюле — Кравцов;
Мамаев — А. Петров, Ю. Петров — Шолохов — Шаров.
«Металлург» Магнитогорск:
Кошечкин (Самсонов);
Денисов — Шаус, Мозякин — Коварж — Григоренко;
Бирюков — Дронов, Шенфельд — Осала — Эллисон;
Хабаров — Терещенко, Тимкин — Филиппи — Казионов;
Будкин — Игошев, Платонов — Сироткин — Железков.
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