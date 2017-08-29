Апальков не попал в состав «Локомотива» на матч с «Витязем»

«Локомотив» и «Витязь» определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Ярославле. Начало встречи — в 19:00 мск. За хозяев не сыграют нападающие Даниил Апальков и Артём Ильенко, а также защитники Никита Черепанов и Максим Афанасьев. В состав подмосковной команды вернулись капитан Алексей Семёнов и нападающий Никита Выглазов.
«Локомотив»:
Судницин (Мурыгин);
Кронвалль — Накладал, Тальбо — Контиола — Козун;
Рафиков — Коледов, Полунин — Красковский — Коршков;
Любушкин — Осипов, Лугин — Кадейкин — Аверин;
Манухов, Картаев, Каюмов — Алексеев — Мосалёв.
«Витязь»:
Сапрыкин (Бирюков);
Головков — Семёнов, Макеев — Никулин — Афиногенов;
Катичев — Бурстрём, Копейкин — Риссанен — Манкинен;
Воронков — Мозик, Выглазов — Горак — Швец-Роговой;
Луин, Денежкин — Яценко — Панков, Горохов.
АпальковЧерепанов — Афанасьев Ильенко.