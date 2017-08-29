Апальков не попал в состав «Локомотива» на матч с «Витязем»

«Локомотив» и «Витязь» определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Ярославле. Начало встречи — в 19:00 мск. За хозяев не сыграют нападающие Даниил Апальков и Артём Ильенко, а также защитники Никита Черепанов и Максим Афанасьев. В состав подмосковной команды вернулись капитан Алексей Семёнов и нападающий Никита Выглазов.

«Локомотив»:

Судницин (Мурыгин);

Кронвалль — Накладал, Тальбо — Контиола — Козун;

Рафиков — Коледов, Полунин — Красковский — Коршков;

Любушкин — Осипов, Лугин — Кадейкин — Аверин;

Манухов, Картаев, Каюмов — Алексеев — Мосалёв.

«Витязь»:

Сапрыкин (Бирюков);

Головков — Семёнов, Макеев — Никулин — Афиногенов;

Катичев — Бурстрём, Копейкин — Риссанен — Манкинен;

Воронков — Мозик, Выглазов — Горак — Швец-Роговой;

Луин, Денежкин — Яценко — Панков, Горохов.

АпальковЧерепанов — Афанасьев Ильенко.