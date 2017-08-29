«Локомотив» — «Витязь»: Накладал подрался со Швец-Роговым

В третьем периоде матча между «Локомотивом» и «Витязем» защитник ярославцев Якуб Накладал подрался с нападающим гостей Артёмом Швец-Роговым.

За 64 секунды до конца третьего периода при счёте 2:1 в пользу хозяев вратарь «Локомотива» Александр Судницин зафиксировал шайбу, после чего у его владений началась потасовка. Накладал и Швец-Роговой получили пятиминутные удаления за драку.

Встреча завершилась победой ярославской команды со счётом 3:1.

Гол и передача Козуна помогли «Локомотиву» одержать победу над «Витязем»

Видео драки также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.