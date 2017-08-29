Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц летом приезжал к Овечкину в Россию

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц этим летом посетил капитана команды Александра Овечкина в России. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти.



«Вашингтон» в прошедшем сезоне вновь не смог преодолеть второй раунд плей-офф, проиграв будущему чемпиону «Питтсбург Пингвинз» в семи матчах.



Ранее стало известно, что Овечкин вернулся в Вашингтон раньше, чем обычно, чтобы начать тренироваться с другими игроками команды. Его одноклубник Евгений Кузнецов отметил, что Овечкин сбросил вес.

Овечкин приступил к тренировкам с «Вашингтоном» за две недели до начала лагеря