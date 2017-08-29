Подшендялов: после забитого буллита поблагодарил Ерёменко, он выручал «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Артём Подшендялов прокомментировал победу над «Йокеритом» (2:1 Б).

«Приятные ощущения от такой победы, здорово, что вся команда билась сегодня. У нас было много моментов, когда в овертайме играли 3 на 3, но не забили. В принципе все довольны, домашняя серия закончилась, сейчас поедем на выездные игры, очень рады, что дома выиграли три матча. То, что теперь по регламенту пробиваем пять буллитов, никакого значения не имеет, нужно выходить и делать то, что умеешь.

В принципе сегодня нам больше повезло в серии послематчевых бросков, забили свои и победили. После забитого буллита подъехал к Ерёменко, поблагодарил его, он сегодня нас выручал. «Йокерит» — мобильная команда, они хорошо играют тактически, поэтому сложно было. Но мы играем дома, наши болельщики нас гонят вперёд, поэтому спасибо им и всей команде за то, что бились до конца», — сказал Подшендялов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.