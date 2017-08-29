Артюхин: готов встретиться с болельщиками «Динамо», нам есть что обсудить

Нападающий московского «Динамо» Евгений Артюхин рассказал о своих впечатлениях от дебюта за команду. Бело-голубые победили «Йокерит» по буллитам со счётом 2:1.

«В чём-то я был не прав в играх с «Динамо». Артюхина ждёт горячий приём Как Артюхина встретят там, где его не ждали? История с Яласваарой ещё не забыта.

«Попал с корабля на бал. Сегодня хороший соперник, быстрый. Чувствовался дискомфорт в скорости. Я готовился, физически неплохо себя чувствую. Тренировался самостоятельно. У нас была группа ребят, которые тоже были без контрактов, мы с ними арендовали лёд, и занимались там шесть раз в неделю. Плюс были тренировки на земле. Старался не идти в стыки, потому что удаления – моя болезнь. Не хотел подводить команду. Старался играть аккуратно, и по ходу сезона буду так же действовать.

Какая задача поставлена передо мной в «Динамо»? Возродить динамовские традиции. Быть примером для молодых, показывать правильный хоккей, играть на команду и помогать команде. Болельщикам, которые недовольны моим приходом, я бы сказал, что это стиль моей игры. В каких-то моментах я перегибал палку, с этим согласен. Повторюсь: ни в коем случае не хотел травмировать этих ребят. У меня нет злого умысла кого-то травмировать. Мы все в одной лодке и все работаем. Я готов встретиться с болельщиками, у нас много моментов, которые можно обговорить. Были матчи, когда я играл за СКА с «Динамо», и нас накручивали, у нас был настрой, который выхлёстывался. Я очень благодарен им за приём. Надеюсь, они меня правильно поймут. Не могу сказать, чтобы они меня начинали любить, но от себя скажу, что в какой бы команде я ни играл, а сейчас я здесь нахожусь, я буду выкладываться на сто процентов и отстаивать честь клуба. Я – защитник команды? Всё верно, это тоже моя роль, я должен оберегать ребят, чтоб у них травм не было, чтобы никто против них грубо не играл», — передаёт слова Артюхина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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