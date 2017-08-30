Яковенко: президент «Авангарда» пресёк все слухи — и дело сдвинулось

Руководитель скаутской службы «Авангарда» Андрей Яковенко оценил старт команды в регулярном чемпионате КХЛ.

«Четыре победы в четырёх домашних матчах о многом говорят, пусть даже мы потеряли два очка в двух овертаймах. На серию наложился и предсезонный мемориал Блинова, в котором «Авангард» также выиграл во всех четырёх встречах. Восемь побед в Омске за 13 дней — отличный результат! После Астаны никакой паники не было. Все видели, какие нагрузки предложил команде штаб Андрея Скабелки.

Критика? После поражений это самая обычная ситуация, особенно для больших клубов. Президент клуба Владимир Тимофеевич Шалаев выступил в СМИ, пресёк все слухи — и дело сдвинулось. На старте сезона все клубы играют попроще и понадёжнее. В «Авангарде» идёт притирка сочетаний, адаптация к системе. И всё это на фоне очень серьёзных нагрузок. Осенью команда будет играть более эффектно, не потеряв в эффективности.

Эверберг и Сундстрём — ребята достаточно молодые. Определённое время у них уходит на привыкание к новой стране и к новой лиге. Тот же Петтерсон к КХЛ уже адаптирован. Потенциал у этой тройки очень серьёзный. Фурх работал в тренировочном лагере практически наравне с полевыми игроками. Очень хорошо, когда длинная «скамейка», тренерский штаб имеет возможность регулярно подключать новых игроков. Ротация шла ещё и благодаря прогрессу молодых воспитанников из системы клуба. Защитник Минеев, форварды Жукенов и Манукян, другие ребята отлично отработали сборы, зацепились за свои шансы. Селекционная работа в клубе не останавливается ни на секунду. Намётки есть, но реализуются ли — пока вопрос.

С каждым соперником можно играть, поэтому не стал бы разделять КХЛ на две лиги — «армейскую» и остальную. Игра в Москве против ЦСКА станет для нашей команды хорошей проверкой. Никакой эйфории после старта в «Авангарде» нет, тренерский штаб спокойно и профессионально готовит команду к первой гостевой серии. Главные матчи и главные проверки сезона ещё впереди», — цитирует Яковенко Russia-Hockey.

Скабелка: благодарны президенту «Авангарда» за жёсткий ответ на все выдумки

Яковенко: