Фазель: должно произойти чудо, чтобы НХЛ разрешила игрокам участвовать в ОИ

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель признался, что практически не верит в то, что игроки НХЛ смогут отправиться на Олимпиаду в Пхёнчхане.



«Должно произойти чудо, чтобы НХЛ разрешила игрокам участвовать. Любой игрок НХЛ, который хотел бы поехать на Олимпиаду, должен до 1 октября попасть в расширенный список для тестирования ВАДА. Профсоюз изучает, возможно ли участие отдельных игроков с юридической точки зрения. Комиссар НХЛ однозначно сказал, что нет. Но я точно не знаю всех нюансов. Наша дверь всегда открыта», — приводит Inside the Games слова Фазеля.

Фазель: НХЛ сделает всё возможное, чтобы ни один игрок лиги не приехал на ОИ