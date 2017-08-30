Ежов: игра с «Ладой» станет хорошим уроком для «Нефтехимика»

Вратарь нижнекамского «Нефтехимика» Илья Ежов прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой» (1:3). Команда прервала свою серию побед на отметке в три матча подряд. Завершилась домашняя серия «Нефтехимика».



«Не выручил команду. Мог бы поймать, но… Это хоккей, думаю, данная игра станет хорошим уроком для нас. Будем делать выводы. У нас хороший коллектив, думаю, на следующий матч мы соберёмся», – передаёт слова вратаря нижнекамской команды «БИЗНЕС online».

«Лада» нанесла «Нефтехимику» первое поражение в сезоне