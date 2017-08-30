Д. Воробьёв: «Лада» выходила на третий период матча с «Нефтехимиком» за победой

Защитник «Лады» Дмитрий Воробьёв прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Пришлось нам поиграть в меньшинстве, что отняло много сил. К тому же не всё в нашей игре получалось, но мы понимали, что есть шанс зацепиться и переломить ход матча. Нашли в себе силы и на третий период выходили за победой.



С нижнекамским клубом у нас всегда матчи складываются довольно тяжело. Мы уступили в предыдущей встрече с «Металлургом» на последних минутах, хотя по игре заслуживали большего. Можно сказать, что на этот раз фортуна вернула нам должок, но это не взялось из воздуха, мы много работали весь матч и терпели, поэтому заслуженно взяли три очка», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Аболс: два периода «Нефтехимик» владел инициативой, но игра длится 60 минут