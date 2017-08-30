Канарейкин: «Нефтехимику» по силам попасть в плей-офф, это его первая задача

Бывший главный тренер «Авангарда» Фёдор Канарейкин поделился мнением о старте регулярного чемпионата КХЛ.

«Давайте подождём 10-15 игр, потому что у кого-то в начале чемпионата длинные домашние серии, соперники разные по силе. Питер показывает игру на старте. Но пока что безо всяких выводов. Не нужно торопиться, надо подождать ещё игр пять минимум.

«Нефтехимик» сильно провёл предсезонные турниры и начало домашней серии. Сейчас посмотрим, как они сыграют последующие игры. Что касается того, где он будет, то ему в этом году по силам попасть в плей-офф. Это первая задача, которая перед ним стоит. Что будет дальше – покажет время», — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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