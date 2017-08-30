Нападающий «Нефтехимика» Ганзл получил травму нижней части тела

28-летний чешский нападающий «Нефтехимика» Робин Ганзл получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (1:3). Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщил главный тренер нижнекамцев Андрей Назаров.

«Наш нападающий Робин Ганзл получил травму нижней части тела. Точные сроки восстановления пока неизвестны. Безусловно, это большая потеря для нас. Но команда не отчаивается. Готовимся к следующему матчу, нас ждёт непростой соперник», — пояснил Назаров.

В текущем сезоне на счету игрока 3 (2+1) очка в четырёх матчах при показателе полезности «+1».