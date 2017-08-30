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Диц: «Барысу» надо быть дисциплинированным в матче с «Торпедо»

30 августа 2017, среда. 13:06 Хоккей

Защитник «Барыса» Даррен Диц поделился впечатлениями от старта сезона. Астанинская команда выиграла два матча из трёх. также игрок поделился ожиданиями от матча с «Торпедо».

«Я был взволнован, был очень рад, что забросил свою первую шайбу в лиге. На тот момент она была очень важна. К сожалению, нам не удалось взять три очка в матче с рижанами, что, конечно же, гораздо важнее, чем мой гол. Я люблю подключаться к атакам. Но, конечно же, больше всего я сосредоточен на своих прямых обязанностях – игре в защите. Несомненно, четыре набранных очка в трёх матчах являются хорошим стартом в новой команде. Но позади всего 3 игры, я приложу все усилия, чтобы оставаться последовательным и собранным.

Знаю, что «Торпедо» – это очень хорошая и работящая команда. Тренеры помогают нам серьёзно подготовиться к игре. Нам нужно больше обратить внимание на свой хоккей, быть дисциплинированными и реализовывать свои шансы в атаке», – цитирует игрока официальный сайт клуба.

Фрэттин: в Астане гораздо круче, чем я ожидал, красивый молодой город
Источник: Официальный сайт ХК "Барыс" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
30 августа 2017, среда
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