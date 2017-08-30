Макмиллан: рижское «Динамо» добыло два важных очка в матче с «Югрой»

Нападающий рижского «Динамо» Брэндон Макмиллан поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Югрой» (3:2 ОТ).



«Матч с «Югрой» был хорошим. Начали мы не очень здорово, но смогли собраться, что отлично характеризует наш боевой дух, и в результате добыли два важных очка. Свою шайбу я забросил в большом численном большинстве. Микс Индрашис здорово нашёл меня на пятачке, и шайба с помощью штанги оказалась в воротах. Думаю, такое преимущество в численном составе любой команде необходимо использовать однозначно. Особенно если команда уступает в счёте, как и было с нами.



В целом оцениваю игру нашего звена положительно. Конечно, мы постараемся добиться ещё большего взаимопонимания. Всё же ещё самое начало сезона, но играть вместе нам всем очень нравится. Что касается оценки выездной серии, то, на мой взгляд, мы достигли хорошего результата, хотя могли сыграть ещё чуть лучше», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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