Скудра: «Торпедо» умудрилось само проиграть матч, крайне слабая реализация

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра подвёл итоги после поражения в матче с «Барысом» (2:4).



«Мы сегодня умудрились сами проиграть этот матч. Создавать столько моментов в упор с линии ворот, такая слабая реализация. Наверное, поэтому мы сегодня и не заслужили победы. У „Барыса“ те моменты, которые были, — видно, что исполнение концовки было намного качественнее. Считаю, что сегодня в этом была самая большая разница между „Торпедо“ и „Барысом“. Повторюсь, когда ты столько создаёшь и не забиваешь, постоянно даёшь шанс любому противнику быть в игре, то обычно за это хоккейный бог наказывает. Сегодня всё так и случилось», — цитирует тренера официальный сайт «Барыса».

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.