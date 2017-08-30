175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Скудра: «Торпедо» умудрилось само проиграть матч, крайне слабая реализация

30 августа 2017, среда. 18:14 Хоккей

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра подвёл итоги после поражения в матче с «Барысом» (2:4).

«Мы сегодня умудрились сами проиграть этот матч. Создавать столько моментов в упор с линии ворот, такая слабая реализация. Наверное, поэтому мы сегодня и не заслужили победы. У „Барыса“ те моменты, которые были, — видно, что исполнение концовки было намного качественнее. Считаю, что сегодня в этом была самая большая разница между „Торпедо“ и „Барысом“. Повторюсь, когда ты столько создаёшь и не забиваешь, постоянно даёшь шанс любому противнику быть в игре, то обычно за это хоккейный бог наказывает. Сегодня всё так и случилось», — цитирует тренера официальный сайт «Барыса».

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.

«Барыс» выиграл второй матч подряд, на своём льду одолев «Торпедо»
Источник: Официальный сайт ХК "Барыс" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Барыс ХК Торпедо Петерис Скудра
Новости. Хоккей
30 августа 2017, среда
18:46 Е. Корешков: если «Барыс» победил, значит всё делали правильно
18:17 ЦСКА обменял Никиту Пивцакина в «Металлург» на Дмитрия Шуленина
18:14 Скудра: «Торпедо» умудрилось само проиграть матч, крайне слабая реализация
17:53 Панарин: в «Коламбусе» хочу вырасти как игрок и помочь команде выиграть трофеи
17:46 Овечкин: в сборной на КМ-2004 мне кетчупом намазали ботинки, как молодому
17:21 Доан: знал, что матч 8 апреля для меня, скорее всего, будет последним
16:55 Михаил Григоренко в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции
16:51 Легенда «Койотс» Шейн Доан завершил карьеру после 21 сезона в НХЛ
16:14 «Барыс» выиграл второй матч подряд, на своём льду одолев «Торпедо»
15:49 Сын Андрея Скабелки покинул «Нефтяник», контракт расторгнут по соглашению сторон
15:22 Кузнецов: могу сбросить пару килограммов за 2 тренировки, старшим сложнее
14:46 Йео: я чувствую, что «Сент-Луис» готов биться
14:15 Макмиллан: рижское «Динамо» добыло два важных очка в матче с «Югрой»
13:45 Орлов: Овечкин хочет работать и показать всем, кто он есть
13:31 «Барыс» и «Торпедо» назвали составы на очный матч
13:17 Бадюков: неудачный старт «Металлурга» связан с потерей трёх основных защитников
13:06 Диц: «Барысу» надо быть дисциплинированным в матче с «Торпедо»
12:44 Нападающий «Нефтехимика» Ганзл получил травму нижней части тела
12:39 Пестушко вошёл в топ-100 снайперов чемпионатов РФ, он на 99-м месте
12:13 Никулин: Артюхин влился в «Динамо» после первого же матча
12:00 Канарейкин: «Нефтехимику» по силам попасть в плей-офф, это его первая задача
11:45 «Рейнджерс» выведут номер Рателя, входящего в список 100 величайших игроков НХЛ
11:15 Д. Воробьёв: «Лада» выходила на третий период матча с «Нефтехимиком» за победой
11:12 А. Нестеров: мы прервали победную серию «Нефтехимика»
11:00 Кожевников: хороший старт «Нефтехимика» ожидаем, команды Назарова всегда играли
10:45 Доми: жаль, что уходит Доун, который 20 лет вёл за собой «Аризону»
10:24 Евгений Фёдоров назначен главным тренером «Бурана»
10:15 Ежов: игра с «Ладой» станет хорошим уроком для «Нефтехимика»
10:00 Новиков: «Торпедо» вернулось во времена СССР, когда оно было крепкой командой
09:45 Шиксатдаров: вратарь, штанга – всё что угодно, только не гол
09:30 «Ванкувер» пригласил в тренировочный лагерь нападающего Райана Уайта
09:16 Фазель: должно произойти чудо, чтобы НХЛ разрешила игрокам участвовать в ОИ
09:15 Силовой приём Пушкарёва признан лучшим на первой неделе в КХЛ
09:05 «Детройт» пригласит экс-форварда «Адмирала» и «Авангарда» Бута в лагерь
09:00 Двойной сейв Ильи Ежова — лучший на первой неделе в КХЛ
08:57 Яковенко: президент «Авангарда» пресёк все слухи — и дело сдвинулось
08:55 Гол Пьянова со вбрасывания — лучший на прошедшей неделе в КХЛ
08:00 Йормакка: Толванен уже играет, как Мозякин и Ковальчук, а ему всего 18 лет
00:59 «Калгари» взял на просмотр форварда Глэсса и заключил новый контракт с Кулаком
00:58 Хартли: рад остаться в сборной Латвии, мы идём только вперёд
00:41 Фрэттин: в Астане гораздо круче, чем я ожидал, красивый молодой город
00:22 Гурьянов: буду пробиваться в НХЛ, надеюсь, смогу играть в звене с Радуловым
00:05 «Флорида» заключила пробный контракт с нападающим Пирри
29 августа 2017, вторник
23:45 Куликов: «Нефтехимику» не хватило свежести, но без поражений не бывает побед
23:44 Аболс: два периода «Нефтехимик» владел инициативой, но игра длится 60 минут
Все новости RSS
Партнерский контент