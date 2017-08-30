Е. Корешков: если «Барыс» победил, значит всё делали правильно

Главный тренер астанинского «Барыса» Евгений Корешков поделился впечатлениями после победы в матче с «Торпедо» (4:2).



«Думаю, в четвёртом подряд матче и наша команда, и соперник немного устали, это нормальное явление. Радует, что и с „Северсталью“, и с „Торпедо“ мы побеждаем в третьем периоде, где-то выстояли, где-то за счёт характера, а где-то за счёт исполнителей мы победили.



Доволен ли перестановками в звеньях? Победили, значит, всё правильно сделали. Но до оптимальных сочетаний ещё далеко. Всё-таки начало сезона, август, но мы стараемся и ищем самые оптимальные. Надеемся, что наши лидеры, и Вей, и Фрэттин прибавят», — цитирует Корешкова официальный сайт клуба.

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