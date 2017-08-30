У нападающего ЦСКА Романа Любимова родился сын

У нападающего московского ЦСКА Романа Любимова родился сын, сообщает официальный сайт «армейцев».



«Партнёры по команде, персонал и тренерский штаб команды ЦСКА, административный штат и все работники клуба поздравляют счастливых родителей и желают им приятных хлопот, радости и терпения, а также здоровья матери и новорождённому!» — опубликовано на сайте ЦСКА.



Летом нападающий перешёл из «Филадельфии Флайерз» в ЦСКА. В нынешнем сезоне 25-летний хоккеист принял участие в трёх матчах, отметившись одной результативной передачей.

Кому в КХЛ принадлежат права на российских игроков НХЛ Удивительно, но не все из них принадлежат СКА и ЦСКА.