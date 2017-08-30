«Тампа-Бэй» контактировала с Данисом Зариповым

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» контактировал с российским нападающим Данисом Зариповым, информирует TSN. Как сообщается, конкретных переговоров с 36-летним хоккеистом пока не велось, но «молнии» не единственная команда, которая проявила интерес к хоккеисту.



Данис Зарипов летом был дисквалифицирован ИИХФ после положительной допинг-пробы. Игрок подал апелляцию, но на данный момент не имеет права выступать в европейских соревнованиях. Национальная хоккейная лига, напротив, одобрила возможный переезд игрока за океан.



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Зарипов: как появятся варианты в НХЛ – можно и рот открыть будет