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«Тампа-Бэй» контактировала с Данисом Зариповым

30 августа 2017, среда. 20:03 Хоккей

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» контактировал с российским нападающим Данисом Зариповым, информирует TSN. Как сообщается, конкретных переговоров с 36-летним хоккеистом пока не велось, но «молнии» не единственная команда, которая проявила интерес к хоккеисту.

Данис Зарипов летом был дисквалифицирован ИИХФ после положительной допинг-пробы. Игрок подал апелляцию, но на данный момент не имеет права выступать в европейских соревнованиях. Национальная хоккейная лига, напротив, одобрила возможный переезд игрока за океан.

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Зарипов: как появятся варианты в НХЛ – можно и рот открыть будет
Источник: TSN Сообщить об ошибке
Теги
Тампа-Бэй Лайтнинг Данис Зарипов
Новости. Хоккей
30 августа 2017, среда
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