Тривино: Корешков — умный тренер, планирует каждую игру, и я рад работать с ним

Нападающий «Барыса» Кори Тривино поделился мнением о работе с главным тренером клуба Евгением Корешковым.



«Корешков сам не так давно играл и потому прекрасно знает, что делать на льду, и говорит нам. Я знаю, что он был известным хорошим игроком, а теперь продолжает добиваться побед, но уже на посту тренера. Умный тренер, планирует каждую игру, и я рад работать с ним. Результаты говорят сами за себя!



Ожидания от выездной серии? На выезде совершенно другие матчи, нужно играть проще — не отпускать шайбу, отдавать партнёру. Но в целом мы вместе должны стремиться к своей цели каждую игру. Тренер ставит нам план на игру, который мы должны выполнять. И если будем следовать этому плану в каждом матче, то добьёмся успеха», — цитирует Тривино Sports.kz.

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