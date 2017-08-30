Диц: «Барыс» хотел хорошо начать сезона дома, 9 очков — неплохой результат

Защитник «Барыса» Даррен Диц поделился впечатлениями после победы над «Торпедо» (4:2).



«Мы хотели хорошо начать сезон дома. 9 очков — это неплохой результат, которого мы и хотели добиться.



Мой гол? Когда я вижу пространство в центре, то стараюсь попасть в цель. В этом случае шайба была у Найджела, знаю, что он может отдать хороший пас мне, что он и сделал. Защитник пытался мне помешать, я обвёл его, оставил позади и просто бросил по воротам. И получилось забить», — приводит слова хоккеиста Sports.kz.

«Барыс» выиграл второй матч подряд, на своём льду одолев «Торпедо»