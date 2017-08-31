Виньо: Хэйс получит шанс и докажет, что «Рейнджерс» не ошиблись в нём

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо поделился мнением о форварде Кевине Хэйсе.



«Мы не стали бы менять Степана, если бы не верили в Хэйса. Он получит шанс. Его потенциал очевиден. Он докажет, что мы правы, что мы не ошиблись в нём. Кевин всегда готов отвечать за свои действия на льду. Он честен по отношению к себе, готов прислушиваться к оценкам других людей и умеет делать выводы. Мы считаем, что это его шанс, и он им обязательно воспользуется», — приводит слова Виньо официальный сайт НХЛ.

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